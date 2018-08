REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Probablemente, estamos en una sucesión de aumento grandes, los combustibles aumentaron 9 veces en lo que va del año con lo que estamos marcando un nuevo récord y es posible que vuelva a aumentar en septiembre"



"Ayer aumentaron 0,8% la nafta y un 0,9% el gasoil, por lo que es probable que vuelva a aumentar"



"Alcanzando el precio de equilibrio debería fluctuar para abajo o para arriba según el precio del petroleo, no digo el dólar porque no creo que baje"



"Nosotros tenemos otro problema que son los costos elevados de estaciones de servicio, para que las estaciones de servicio sea sustentables tiene que tener grandes ventas, las chicas no son sustentables"



- Explica que ne mayo cayeron 1% las ventas, en junio se mantuvieron sin variable y faltan los datos oficiales de julio, pero que no ha habido caída grande.



"La diferencia de precios en las provincias no tiene que ver con una cuestión económica, sino una política comercial de las petroleras que no tiene justificativo"





AUDIO DE LA ENTREVISTA