¿En qué momento se jodió Cambiemos?

¿En qué momento Cambiemos se empezó a comportar como el peronismo y el peronismo se empezó a comportar como el PRO? No se si notaste lo que está pasando... el presidente Macri no para de hacer actos gigantes con muchedumbres que lo aclaman, al viejo estilo peronista. En cambio, Fernández toca la guitarra y canta con Natalia de la Sota y lo sube al Instagram al viejo estilo del PRO.





¿Cuando se invirtieron los roles? ¿Cuándo Cambiemos se hizo populista y cuándo el peronismo empezó a copiar la receta de Durán Barba? Supongo que la respuesta está en una palabra: desesperación.





Muchas veces hombres y mujeres cometen errores de principiante, el otro no te da bola y lo único que hacés es insistri e insistir. Lo único que haces es insistir e insistir. Lo único que provocás es más rechazo porque el otro olfatea tu desesperación. No hay nada menos atractivo que un hombre desesperado o una mujer desesperada.





Entonces, ¿Qué sucede cuando el presidente de la Nación hace 30 actos en 30 días, y se tira al piso y le besa los pies a una señora y agarra los celulares de los chicos, y grita desaforadamente? No solo no le crees si no que no te genera ningún tipo de atracción... al contrario notas su desesperación y olfateás un fin de ciclo.





Seamos honestos, es raro ver a Cambiemos en la calle. No está mal en absoluto. Al contrario, es muy bueno que tengan contacto con la gente. Es muy bueno que recuperen contacto con la realidad. Pero no es su territorio natural. No es lugar donde se sienten más cómodos. Tods sabemos que el peronismo nació en la calle hace hoy exactamente 74 años.





¿Qué tenía de original el PRO hasta que entró en la desesperación actual?:





1- Que no hacían de la calle un lugar sagrado.

2- Que no se desesperaban por meter 200.000 personas en Plaza de Mayo.

3- Que no medían en la política en terminos de movilizaciones o discursos largos e ideologizados.

4- Habían abandonado la política del Siglo 20 para entrar en el Siglo 21.

5- Macri, Vidal, Larreta, Santilli, solo hablaban de gestión y no se metían en discusiones aburridas.

6- Tenían un discurso meritocrático..





Ese partido (el PRO) fue el que mejor interpeló en la historia de la Argentina a su clase media. Sobre todo en las grandes ciudades del país: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata. Entonces, en el auge del kirchnerismo nació su antagonista en la Capital Federal. Un expresidente de Boca, millonario pero popular, de derecha pero culpogena, de cuna de oro pero peleado con el papá, que entendió que podía ser la cara del freno al kirchnerismo.





Todo eso fue el PRO todo eso fue Cambiemos. Pero todo se vino a pique cuando comprendieron que el país no era Buenos Aires, ni una empresa, ni un club de fútbol. Gobernar en Argentina es muy complicado.





Hoy, una parte de ellos aceptan lentamente su despedida y se preparan para ser oposición. Otros, en cambio, siguen en nivel 'desesperación' y lamentablemente para ellos terminan haciendo el ridículo.