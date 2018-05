Ramses Reyes habló en Feinmann910 sobre la repercusión del llamado al boicot en las elecciones en Venezuela y aseguró que "en Venezuela no hay democracia"

Repasá las frases más importantes:

-"Los resultados no nos sorprenden en la elección de Venezuela, en Venezuela hay un cerco mediático, por eso nosotros tratamos de mostrar que las personas no participaron del proceso electoral a través de la redes sociales"-"En Venezuela no hay democracia, el régimen manipula la elección. Se habla de un 80 por ciento de abstención, como se puede decir que se eligió así un presidente.""Zapatero estuvo presente, pero está junto a Maduro. Es un proceso fraudulento, la comunidad internacional se pronunció, por eso nos tiene sin cuidado quien fue el veedor"-"Los Medios argentinos no se deben fiar por los medios venezolanos, porque no se permite que la información salga de manera veraz"