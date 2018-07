Entradas falsas, la película: "El que tiene la máquina es de Independiente" copy

El tema de las entradas "falsificadas" para el partido entre Independiente Rivadavia y Gimnasia, disputado el pasado miércoles en el estadio Malvinas Argentinas por una de las semifinales del Torneo Vendimia , sigue dando de qué hablar.

Este viernes, el presidente de la Liga Mendocina, Carlos Suraci, habló en Ovación 90, por Radio Nihuil y dejó en claro su postura.

El dirigente mendocino aseguró que el caso "está en la Fiscalía" y dio detalles sobre quiénes considera son los "culpables. "Hay un caso en Gimnasia, pero es un solo hecho y sabemos que no se compró en ventanilla sino a metros del club. Por la numeración, son las entradas de protocolo. En Gimnasia hay una sola detectada y las otras son del sector Sur", disparó.





Se trata de 100 entradas de protocolo por club y que, generalmente, se entregan antes. ¿Por qué, según Suraci, no pueden haberse "filtrado" desde la Liga? "No sospecho de ninguna manera. Las entradas no salieron hasta las nueve menos diez de la mañana, estaba todo bajo llave. Las únicas que salieron antes fueron las de protocolo y, en el caso de Gimnasia, fueron entregadas en el mismo momento en que se habilitaron las taquillas".

"Las de Independiente aparentemente se entregaron antes, creo que fue la noche anterior" agregó y luego sentenció: "Creemos que el que tiene la máquina para realizarlas es de Independiente".





