Ernesto Floridia, repartidor de Glovo: "No queremos saber nada con los sindicatos"

Sobre la Justicia vs las aplicaciones: "Estamos ante una pelea que nosotros no alentamos. Acá se est&aacut e;n peleando José Glovo, con Larreta y el juez Gallardo, en el medio estamos 11 mil tipos colgados del pincel. El sábado mis queridos compañeros fueron corridos como delincuentes. Glovo nos permite todos los días retirar dineroMuy pocas veces avance tanto como este año. Me compré una moto 0km. Todo eso lo hice gracias a este trabajo. Es un laburo de riesgo".





Con respecto al rechazo del sindicalista: "Con todos los repartidores que he hablado, no quieren sindicalizarse. No queremos saber nada con los sindicatos, no nos queremos sindicalizar".