"El contrato de alquiler debe tener una cifra global por los 24 meses que se van a pagar, porque aún sigue vigente la prohibición de indexar los contratos de alquiler; ese tipo de renegociaciones que a veces aparecen por efecto de la inflación o el dólar es abuso y están prohibidos: el precio es uno solo para los 24 meses".



-"Además hubo presentaciones judiciales en este tipo de temas, no se puede alterar las cifras. Los contratos de vivienda son por dos años."



-"Siempre hay un tema en la devolución del deposito, dos meses de deposito es el limite. La recuperación del deposito sin actualizar es una de las cuestiones más frecuentes."



-"Desde hace seis me ses vemos que mucha gente rescinde contratos porque no puede pagar el alquiler. Los inquilinos no quieren deuda."



-"El contrato el dueño lo debe cumplir."



-"Es la primera vez en la historia que el alquiler incide tanto en los ingresos; hoy estamos en un nivel de cincuenta por ciento de incidencia del precio del alquiler en los ingresos promedio en blanco en la Ciudad de Buenos Aires... en la medida en que esta incidencia sea tan alta y que no haya ningún tipo de regulación, la tendencia a los problemas para los inquilinos será creciente."





Fernando Muñoz - director Centro de Atención a Inquilinos CABA hablo con Eduardo Battaglia en #Novaresio910 sobre la incidencia de los alquileres en los sueldos.