"Es mafiosa la actitud del comandante de Aerolíneas Argentinas"

-"Cuando arranca del vuelo de Córdoba empezaron hablando Aerolíneas Argentinas... yo pensé que era una publicidad del Gobierno, lo cual me cayó mal, aunque simpatizo con ellos. Pero después empieza a decir que atenta con la seguridad el tema de las low cost. En ese momento sentí que me encerraron para dar un discurso político. Me angustié".



-"Yo estoy haciendo el curso de piloto privado y consulté, me decían muchos pilotos de Aerolíneas Argentinas se fueron a las low cost, supongo que deben estar bien, no van a ser suicidas".



-"Cuando nos bajamos dije que el vuelo no fue agradable, les dije que los discursos políticos se hacían en las Unidades Básicas".



Clau dio Zin, columnista: "No se puede creer lo que ocurre, el Gobierno no puede permitir que un sindicato ponga en riesgo la tripulación".





