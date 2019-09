"Es muy positiva la medida de restricción cambiaria"

Ignacio Noel - presidente de molinos Morixe, hablo con Luis Novaresio sobre las medidas de restricción cambiaria.

-"Yo creo que es muy positiva la medida del cepo, porque el Gobierno tenía una situación fiscal deficitaria, con libertad de entrada y salida de capitales y tipo de cambio atrasado"



-"El gran problema que tuvimos es que el dólar estuvo muy bajo los primeros años del Gobierno. Yo creo que alcanza, además no hay un control de precio del dólar, sino que hay un control más a la calidad demandada"



-"No entiendo mucho la medida de los pesos y el tema de reperfilamiento. Una economía que no tiene controlada su situación fiscal tiene que controlar el capital, yo no hubiera tenido una cuenta capital tan libre"



-"Nosotros nos hemos comprometido hasta octubre a mantener los precios. En algunos productos ca mbiamos la plata. Nuestros productos no tendrán aumentos"





