"Es un disparate tomar una escuela de esta forma"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Nosotros estamos en contra de cualquier medida que no habilite el derecho a la educación, la toma es una medida arbitraria, entiendo el debate social, pero nunca nada puede ir en contra del derecho de la educación"



-"Nosotros no tenemos certeza que en la asamblea participen todos los chicos, pero insisto tampoco habilita que haya tomas"



-"Respecto a la educación sexual en las escuelas nosotros hicimos encuestas sobre lo que tenía que haber en la educación sexual y tuvimos respuestas."



"También es un disparate que haya una justicia que no nos permita actuar para tener un procedimiento en una situación de toma."



-"Nosotros le dimos un protocolo a los directores para tomar medidas de recaudo"



-"Los días que se pierden se recuperan, por eso el año pasado hay escuelas que terminaron el 27 de diciembre"



-"Pedimos que los padres se hagan presentes y tomen una postura."







ESCUCHA EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA