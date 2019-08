"Es un error que el Gobierno dé un año a los exportadores para liquidar divisas"

-"Ayer tuvimos un buen encuentro con Alberto Fernández en el cual presentamos los puntos que le damos a todos los candidatos, Alberto dio su visión si era gobierno, por otro lado dejó fuera los conflictos"



-"A nosotros nos parece un error que el Gobierno le dé un año a los exportadores para liquidar divisas, porque el exportador se puede financiera de otra manera y no liquidar"



-"El exportador liquida para pagar y a nosotros nos pagan en 20 días"



-"Alberto Fernández dijo que no estaba de acuerdo con las intervenciones, y que las retenciones son difíciles de reemplazar porque genera recaudación, a corto plazo dijo que no las tocará"