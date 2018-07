"Es una multa ilegal, bochornosa que no tiene registro en la historia de nuestro país"

Referido a su cuadro favorito teniendo en cuenta que es de Mar del Plata:



"De Alvarado como Facu. Acá de River. Simpatizante del rojo desde el 2014." (Habla de las preferencias futbolísticos de sus hermanos)



"No sé si vota a Angelici".



Sobre si van a pagar la multa desde el sindicato de Camioneros:



"Casi 810 millones, no la va a pagar porque es una multa ilegal, bochornosa, exorbitante, que no tiene registro en la historia de nuestro país, se violaron todas las normas para aplicarla. Ya está apelada, el martes presentamos la apelación en el Ministerio de Trabajo y eso va a ir a la Cámara del Trabajo. Ayer el Ministro hablaba de embargar, es falso eso. Aunque se aplique la 18.695 debe ejecutarla la Justicia del Trabajo".



"Nosotros tenemos experiencia en ésto, en el 2012, la gestión anterior también nos quiso aplicar una multa ilegal en cuanto a su procedimiento, estaba Tomada como Ministros, era de 4 millones, no este escándalo, la dejamos sin efecto en la Justicia de Trabajo".



Acerca de su padre dice que quieren quebrar la obra social:



"Pueda ser que quiera quebrar al sindicato o puede ser que, como no le dan resultado los ataques en el campo judicial, todo a instancias de la política, ahora tata de doblegar a la organización, no lo consiguió con las denuncias penales falsas y no lo va a conseguir con esta multa".



Referido a si su padre no derrapó al hablar de Dictadura:



"Dijo que es un Gobierno democrático que actúa como un Gobierno de facto, con las multas no hay precedente en la historia, ni siquiera en la Dictadura. No en todos los aspectos pero en algunos actúa pero que un Gobierno de facto como en el caso de tomar deuda. No lo dijo en el sentido absoluto del término pero sí en algunas cosas como en la reforma laboral, va más allá de la dictadura. Nadie discute cómo fué electo y su legitimidad de origen".



Acerca de si es cierto que primero avalo la reforma laboral y luego dio marcha atrás:



"Es el inicio del conflicto, es una de las tantas mentiras que dijo el Gobierno, eso lo dijo Jorge Triaca y yo lo desmentí en un comunicado inmediatamente, de hecho dijo que yo la había redactado, es mentira. Fuí a dos reuniones técnicas en las que no se define nada. Era un proyecto del Ejecutivo, no sé dónde la mandaron después y salió armada".



Sobre qué piensa de los dichos de Luis D'Elia como dirigente gremial:



"No soy dirigente gremial. No lo escuché y lógicamente no estoy de acuerdo, este Gobierno se va a ir en las urnas porque no se aguanta más la situación".

Reviví el audio:

Hugito Moyano.mp3