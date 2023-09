Un futbolista de la Selección de España, acusado de agresión sexual: "Ya emprendí acciones legales"

Dani Carvajal, el defensor del Real Madrid y la Selección de España, se encuentra actualmente en el centro de la atención mediática, y esto no se debe a su destreza en el fútbol. En una entrevista que se volvió viral en las últimas horas, un traductor que colaboró con La Roja durante la Copa Mundial de 2018 en Rusia reveló una historia polémica que vincula al futbolista con alegadas actividades como celebraciones desmedidas, comportamientos inapropiados, infidelidades y acoso, todo esto en compañía de otros jugadores.

image.png

“Carvajal me pidió que le dijera a una chica que le quería meter la polla hasta la garganta”, se llega a confesar en la nota que hizo estallar a Carvajal en las redes sociales. “Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas. Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el Mundial de Rusia 2018. Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune, dando credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor. Ya he emprendido acciones legales”, posteó el futbolista en sus redes sociales.

carvajaltw.JPG

Durante su relato, el traductor contó que, mientras estaba en la cocina hablando con tres mujeres rusas, Nacho Monreal, Dani Carvajal y David De Gea llegaron y le pidieron que las invitara a salir de fiesta con ellos. Juntos fueron a la suite de un hotel, donde pidieron vodka y una cachimba, y el traductor actuó como intermediario. En ese momento, Carvajal hizo el comentario sexual que se ha vuelto el centro de atención en esta controversia.

Embed

Como si esto fuera poco, el futbolista realizó, desde su última concentración con España, realizó un comentario sobre el caso Rubiales que generó polémica: “La opinión que tengo de Rubiales es que tengo un trato profesional excelente. Como jugador, siempre nos ha ayudado de manera excepcional en tema familias, campeonatos y demás, y yo no soy nadie para hacer o deshacer en la RFEF. En ningún momento he dicho que Jenni (Hermoso) no sea la víctima, solo que hay que mantener la presunción de inocencia. Si lo está pasando mal, hay que solidarizarse con ella. Tampoco creo que el presidente lo esté pasando bien. No estoy para catalogar a nadie”.