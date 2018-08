Acerca de por qué duró tanto el allanamiento de ayer:



"Claramente el Juez no buscaba plata, la orden de allanamiento pedía registrar y observar lo que fuera relevante para la investigación, en Recoleta ingresó Infantería, bomberos y criminalística, lo que hicieron fueregistrar todas las paredes con scanners especiales, para eso había que remover todo, cuadros, muebles, desarmar ambiente por ambiente, scannearlo todo, hacer planos ambiente por ambiente, se reacomodaba y se seguía con el otro, hablamos de un departamento con 5 dormitorios, cocina, comedor, living. Analizaban si había modificaciones de la estructura original, si había huecos en paredes o lugares para guardar cosas en las paredes. Ahora esa estructura la van a cotejar con l as declaraciones que hay en la causa. Ayer se realizó el mismo allanamiento en Río Gallegos y duró 7 horas, hoy allanan su casa de El Calafate".



Sobre que CFK no quiere volver a sus propiedades porque dice que le pusieron cámaras:



"Ayer la ex Presidenta estuvo en el instituto Patria y luego fue a casa de su hija, sus tres propiedades donde ella vive fueron allanadas de la misma forma, ella no puede comprar nada porque tiene todo embargado y las cuentas de las empresas inhibidas. Solo puede usar lo que recibe por jubilación".



Sobre si va a aparecer la plata:



"Esta plata se movió hace muchos años, hay un dato, en la ruta del dinero Km se registró un movimiento de 33 millones que regresaron al país, pero se lavaron 66 millones y cuando comenzó la investigación ese dinero se fué moviendo a otros paraísos fisc ales. Primero hay que rastrear dónde está el dinero, cómo se movió entre las cuentas off shore, ver si algo volvió en propiedades".



Referido a si confía en Bonadio:



"Todos los jueces están bajo la mira por alguna cuestión diferente, no hay ninguno de los 12 Jueces de Comodoro Py que no haya sido denunciado por alguna cuestión".

Reviví el audio:

Lucía Salina en Viale 910.mp3