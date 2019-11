Tragedia de la Ruta 2: "El chofer ha manifestado un mal funcionamiento o alguna secuencia que afectó la caja de dirección"

Sobre si le cree al conductor:



"No puedo hacer apreciaciones personales de la declaración, voy a evacuar las pruebas para ver si ocurrió o no así. Lo vi muy compungido, se quebró en varias oportunidades- Le pidió disculpas a las familias. En la unidad se trasladaban 43 menores y 6 mayores de edad más los choferes, gran parte sufrió lesiones. El chofer ha manifestado un mal funcionamiento o alguna secuencia que afectó la maniobrabilidad de la unidad, la caja de dirección o el sistema, el ómnibus circulaba por la calzada de la ruta 2, por algo abandona la ruta, circula por la banquina, no supo explicar, me dijo la dirección no me respondía. Vamos a peritar toda la unidad para descartar dudas".