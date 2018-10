"Espero que haya una explicación para decir por qué fracasaron las Fuerzas de Seguridad"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Lo de ayer es una foto de lo mal que funciona la política en Argentina, hubo un intento de evitar que se vote el presupuesto, hubo una negociación exitosa entre el Gobierno y las provincias demostrando que se debe avanzar con la agenda. El ajuste es el resultado de los desvíos que tuvo Argentina"



-"Esto no se arregla con lamentos, sino con reformas institucionales."



- Sobre fanatismo: "El argumento del único camino del Gobierno es falso porque siempre dice lo mismo, el gradualismo es el único camino, el ajuste, por otro lado, siempre hay más de una solución para un problema, empobrecen el debate"



-"Es un presupuesto donde hay sacrificios importantes de la Nación, la provincia, la Ciudad. Se deber&i acute;a explicar por qué no hubo más policías, que no haya mecanismos de seguridad. El gobierno debe dar explicaciones"



-Sobre la interna entre Patricia Bullrich y Martín Ocampo: "Eso es inexplicable, son la misma coalición y no se ponen de acuerdo. Argentina en menos de un mes es sede del G-20, espero que esto se investigue y haya una explicación para decir por qué fracasaron las Fuerzas de Seguridad"





AUDIO DE LA ENTREVISTA