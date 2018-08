Repasá las frases más importantes de la nota:





"Campanella me dijo que si yo supiera hablar bien inglés, me lleva a protagonizar una comedia en Estados Unidos, pero soy medio vago..."





"Mi mamá escribió un diario íntimo mientras lloraba todos los días durante mi internación. Eso me moviliza y me emociona"





"La locura no es para cualquiera. La locura es hermosa. Está buenísimo volverse loco porque ves las cosas de manera distinta. Yo lo tomo como un aprendizaje"





"No tengo miedo que me vuelva a pasar algo. Hoy estoy lejos del abismo"





"Cuando murió mi papá, yo tenía 18 años. Creo que falleció de tristeza, por haberse separado de mi mamá. Lo peor fue decirle a mi mamá, que estaba de viaje. Ahí me recibí de actor"





"Hablé con mi papá a la mañana y a la tarde murió. Me arrepiento de no haber despertado a mi hermano(que estaba durmiendo) para que tengan una última charla. Nadie sabía que iba a terminar así"





"Me gustaría volver a revivir mis vacaciones con mi papá, mi mamá y mi hermano en Miramar para jugar al voley con mi viejo en la playa. Era malísimo, pero nos divertíamos mucho"





"Cuando estoy mal, entro a un shopping y me muestro para recibir el cariño de la gente. Se me acercan con toda la buena onda y me siento muy querido"





Cuando llegue al cielo me gustaría que Dios me diga: 'Bienvenido, papá Te estábamos esperando. Pasá, divertite y pasala bien. Creo en el cielo, porque para mi no existe la maldad, solo gente equivocada"