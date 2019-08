Fausto Spotorno: "El problema de Argentina no son los ministros de economía, sino de estructura política"

Repasá las frases destacadas:





"Cuando vos estás hablando como lo estoy haciendo yo, la verdad es que nosotros miramos más números y vemos los problemas más claros. Dentro del gobierno tenés que accionar y tenés toda la restricción política. Argentina es además un país con instituciones débiles. En Estados Unidos cuando cambia el presidente, no cambia el presidente del Banco Central. El problema de Argentina no son los ministros de economía, sino de estructura política"."No tenemos muy en claro el programa económico del próximo gobierno. En la medida en que Mauricio Macri , Alberto Fernández, y sus economistas establezcan comunicación y se acerquen a un acuerdo más general, las cosas van a estar más estables"."Cuando uno ve lo que la Afip está haciendo, hoy a los que son PyME le tenés que dar algún crédito de este tipo porque los han apretado muchísimo. Acá no se habla de perdonar al evasor, sino de aquel que se atrasó con las cuotas. Los embargos no necesariamente son porque debes plata, a veces los embargos son porque la Afip cree que debés plata y lo hace preventivamente. Esto te genera problemas financieros de locos. Hoy el Estado te cobra impuestos antes de que generes plata".