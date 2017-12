El Exembajador de Argentina en los Estados Unidos habló con Jonatan Viale sobre la reforma previsional y los incidentes en el Congreso.





Acerca de lo sucedido ayer en la comisión:



"Es una vergüenza todo, si al gente supiera lo que pasa adentro no sé qué decidiría con esta Cámara, estamos discutiendo reformar muy grandes contrarreloj, la comisión se constituyó el lunes, el martes dictaminamos, vamos a discutir mañana en el recinto, son modos parecidos a los que imponía el kirchnerismo".



"El escándalo de meter gente ajena a a tarea de la comisión también, la agresión permanente, uno puede no estar de acuerdo, pero entrar como barra brava a insultar a los Ministros ¿A qué conduce? Nosotros tenemos que volver a creer y crear institucionalidad".





Sobre el debate de mañana en el recinto:



"Nosotros no vamos a acompañar, yo comparto mucho de lo que dijo Nicolás pero tenemos proyecto propio y dictamen propio, Massot tiene razón, el sistema previsional está quebrado y está quebrado por la irresponsabilidad de discutirlo de esta manera, en los últimos 25 años Argentina hizo 7 reformas previsionales sin un solo número actuarial. Para privatizar el sistema le sacaron plata a las provincias para al transición, luego hicieron una moratoria, luego estatizaron el sistema peor no le devolviste plata a las Provincias, luego hicieron al reparación, después la Corte ordenó pagar a las Provincias, nosotros discutimos todo ésto sin ningún número en al mesa. Lo primero que tenemos que hacer es discutir el sistema con los números en la mesa, nos deben decir cuál es la situación. Nosotros podemos decidir pagarle más plata al jubilado que lo que se recauda, pero no se puede decir que no se toca nada y se hace demagogia".



"Hay una parte que es el comienzo de la discusión en esta reforma, eso nos parece bien estamos en contra del empalme de sistemas donde el jubilado pierde un trimestre de actualización ".





Escucha el audio de la entrevista:





