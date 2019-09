Señores... asesinato en el Expreso de Oriente. Una de las mejores novelas de misterio de la brillante Agatha Christie.





El famoso detective privado, Hércules Poirot, recibe un telegrama en el que se le pide que cancele sus compromisos y regrese urgente de Estambul. Por eso decide tomarse el 'Oriente Express'. Resulta que en ese viaje ocurre un asesinato en el tren. Al investigar quién es el asesino, descubre que todos los pasajeros del vagón tenían una causa para matarlo y por lo tanto estaban implicados en el crimen. El caso más difícil es aquel donde todos son culpables.





Como en el asesinato en el Expreso de Oriente... aquí también casi todos los involucrados tuvieron algo que ver con la destrucción de Argentina. La pregunta es: ¿Quién mató a la Argentina? La respuesta es: todos.





Sospechoso número 1: El kirchnerismo. ¿Se puede dejar a un país con... 30 puntos de inflación + 30 puntos de pobreza + 5 puntos de rojo fiscal + cepo dólares + default técnico + el Indec destruído + tarifas congeladas por 12 años + socios como Venezuela e Irán + peleas con Estados Unidos , Europa e Israel y salir indemne de todo eso?





Sospechoso 2: El macrismo ¿ Se puede gobernar un país... aumentando 3000% las tarifas en 3 años + salir del cepo al dólar sin ninguna regulación intermedia + quedarse sin financiamento internacional + contrar la mayor deuda de la historia del FMI y no poder pagarla + tener 3 mega devaluaciones triplicando el valor del dólar en 17 meses + tener 3 presidentes del Banco Central en 3 años?





Sospechoso 3: Fondo Monetario Internacional ¿Se puede prestarle a un país U$S 57.000 millones obligándolo a que baje 5 puntos del déficit fiscal en un año provocando el mayor ajuste de la historia de Argentina en el lapso más corto que alguna vez se haya visto? No, es imposible de que salga bien.





Sospechoso 4: El sindicalismo ¿Se puede sostener un país con los convenios laborales de los años 70 con pánico a contratar gente por los juicios laborales y con presión de los paros generales si no llega la guita de las obras sociales de dinosaurios que gobiernan los gremios durante los últimos 35 años? No, es imposible.





Sospechoso 5: Los movimientos sociales o piqueteros ¿Se puede sostener un país que destinas 70% de su PBI al gasto social, léase planes sociales, jubilaciones, pensiones, asignaciones y seguros por desempleo?





Sospechoso 6: El empresariado argentino ¿Se puede sostener a un país donde las empresas formadoras de precios no esperan ni 48 horas para remarcar ante el mínimo salto del dólar? No hablo de las PyMES si no de las empresas que fijan los precios en la Argentina.





Por supuesto que hay sospechosos que parecen estar mucho más complicados que otros. Hay pasajeros del Expreso Oriente que parecen tener mucho más responsabilidad que otros en el asesinato de Argentina. Pero si hacemos un análisis profundo... vamos a entender que todos son en parte culpables de esta nueva debacle económica y social que estamos viviendo los argentinos.





Es mucho más fácil como hace el kirchnerismo, hacerse el boludo y echarle la culpa de todo a Macri, ignorando el desastre que dejaron. Es mucho más fácil como hace el macrismo enojarse con la gente y tratar al votante de desagradecido.





La única manera de analizar la masacre de Argentina es entender que muchos actores fueron parte y la cooperación, como siempre, llegó tarde. Señores.. ha ocurrido un asesinato pero nadie se quiere hacer cargo.