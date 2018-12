"Estamos en contra del negocio multimillonario de las tablets"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA







"Estoy en Libertador y Gral Paz. Nosotros habíamos dicho que estábamos en contra del negocio multimillonario de las tablets, no fuimos escuchados y cumplimos con nuestra palabra. Sigue hasta las 9.30 hs. Los cortes son en 6 puntos"



-"Hay un hermoso título para ocultar un negocio multimillonario; la modernidad no te la da una tableta, que es obsoleta en relación al aparato de precisión que simboliza un taxímetro, para ser aprobado el reloj tuvo que pasar por la secretaría de Comercio, que tiene mucha información, fue aprobado en el Mercosur y luego ser auditado en el INTI por seis meses; reemplazarlo ahora con una tablet bajo una ridícula pantalla de la modernidad, la modernidad la da la aplicación BA Taxi, no la tablet, que s implemente es un instrumento de medición".



-"Incluso desde la Secretaría de Transporte habían anunciado que la tablet iba a dar un monto fijo y que eso era lo que iba a pagar el pasajero al terminar el viaje; pero esto no va a ser así, la tablet va a oficiar exactamente de lo que oficia un taxímetro. Digo para que lo reemplazamos."





AUDIO DE LA ENTREVISTA