"Hablamos del cierre de una sola modalidad de educación para jóvenes y adultos, que tenía un plan muy desactualizado, pero que además es una oferta que los jóvenes y adultos no están eligiendo".



-"Hace años venimos trabajando para mejorar planes y abrir ofertas y modalidades nuevas, todas las investigaciones nos demuestran que a los niños les va mejor si sus padres pudieron terminar la escuela. Hoy hay una oferta enorme en la Ciudad de Buenos Aires".



-"Esta es una modalidad que estaba desactualizada, por eso estamos cerrando el plan, los que están pueden terminarlo. No tiene mil alumnos en todas las sedes; tenemos docentes designados sin alumnos a cargo y una terminalidad de apenas el 30 por c iento".



-"Esta es una manera de combatir la deserción: estamos ofreciendo otras alternativas que no solo tienen un plan más adecuado a las necesidades; sino también una manera de reasignar a docentes que hoy no tienen alumnos y a los que les estamos pagando el sueldo, para que vayan a dar clase a alumnos que no tienen docentes."



-"No hay docentes, acá tenemos docentes, entonces los cambiamos







- "Hablemos de lo que gana un docente hoy: hoy un docente de jornada completa..."



"El 70 por ciento de los docentes tiene jornada completa."



"No dí clases. Son cuatro horas más el tiempo de preparación. Gana 19 mil pesos. La canasta básica para cuatro son 25 mil pesos. No se puede comparar el sueldo con la canasta básica, porque la canasta básica no s e calcula en base a un solo salario."



"Estamos ofreciendo que los maestros vayan a otras escuelas, los titulares siguen y los maestros suplentes e interinos seguirán en el sistema también, van a tener trabajo todos. Estamos convencidos que ningún docente quedará sin trabajo."



