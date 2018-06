REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"El aborto se visibilizó con este debate, es un tema que estuvo escondido durante muchas décadas, y ha generado un revulsivo que tiene una dinámica propia; independientemente del desenlace, la discusión va a estar sobre el tapete durante mucho tiempo más".

- Mensaje de oyente insultando al Ministro y a Luis No varesio: "Muestra intolerancia y no merece respuesta. El debate no pasa por estar a favor o en contra de la vida, todos estamos a favor de la vida."





-Qué opina sobre los que le dicen asesino: "Hay una división de aguas absurda, estamos todos a favor de la vida; no tiene sentido generar divisiones. Esto no es un partido de fútbol, es un contrapunto de posiciones, y todas son respetables. Para mí es un tema de salud pública; no tiene sentido decir estoy a favor o en contra de la vida, como tampoco decir yo estoy a f avor de la libertad de decidir y ustedes en contra."-"Todos estamos a favor de la vida y queremos decidir. Si no sale hay cuestiones que se consagraron, me parece que no habrá cuestionamientos a las acciones de prevención del aborto, educación sexual en todas las escuelas, anticoncepción con disponibilidad y acceso; y en los casos de interrupción legal del embarazo debe hacerse"-"De parte de Mauricio Macri fue muy valiente en abrir el debate de un tema tabú como éste, y aún contra sus convicciones personales, además en el Gabinete hay mucha posición diferente, pero se debate y respeta."-"Si sale la despenalización debemos readecuar los protocolos de actuación, si no sale debemos hacer cumplir el protocolo que está y hacer más prevención."