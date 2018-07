REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES







"Nosotros hace un tiempo venimos con el problema no solo de los aumentos sino con el gran tema de la energía dolarizada; somos ocho mil quinientas industrias a nivel nacional que compramos gas en boca de pozo con factura en dólares, y la factura de la electricidad está dolarizada también".



-"Se hace imposible poder sostener los precios; el problema de las PyMEs industriales es que no podemos trasladar estos incrementos a precios, por la caída del mercado interno, que hace que no haya demanda... por eso estamos trabajando en situación límite, con una mora del 30% de las industrias en relación al pago de la energía."



-"Además la tasa de interés que hay en el atraso del pago de la factur a. Es dificil sostener la actividad. Las medidas que anunciaron para nosotros no son blandas."



-"La energía en la industria no es barata. Nosotros pedimos un freno en el aumento de energía. A caído el consumo y esto afecta el empleo."





AUDIO DE LA ENTREVISTA