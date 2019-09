"Este control de cambios lo califico como light"

Decisiones del gobierno. "Para mí no había otra alternativa que control de cambio, si no había acuerdo político. Es un control de cambio light, quiere acomodar la demanda con la oferta. Es muy poca la gente que compra ese dinero. Además no permite a las empresas demandar con fines de atesoramiento para cancelación de deuda".





¿A dónde apuntan estas medidas? "Cuando usted no tiene solución, la medida es necesaria, no correcta. Para mí estas medidas calman el mercado, siempre que los políticos especulen menos en la elección y no eche leña al fuego, Fernández prefirió no responder algunas preguntas y Roberto Lavagna estuvo bien".





Panorama económico. "Ayer el Mercado fue limitado y no es representativo. Los Bancos están firmes, yo le diría a la gente que tenga calma, porque si se saca el cien por ciento de los depósitos, todo se complica. La prioridad es lograr la estabilidad cambiaria"

































