"Se repitió el modo de operar de diciembre, cuando el kirchnerismo no logra frenar la votación intenta voltearla, ayer intentó voltear la sesión diciendo que hubo agresiones de la Fuerza de Seguridad, más allá de la movilización que había, había 300 violentos que querían ingresar al Congreso."



-"El Kirchnerismo dijo que había represión y debía suspenderse la sesión, ahí se generaron situaciones de gritos y luego pudimos sesionar"



-"Nicolas Massot tuvo un intercambio de palabras con Leopoldo Moreau, y luego hubo una reacción de Daniel Filmus y Massot."



- Sobre las declaraciones de Agustín Rossi: "Es falso, el presupuesto que se aprobó es el que se acord&o acute; con la Oposición, con los Gobernadores, nosotros no tenemos mayoría. Este presupuesto no tiene que ver con el Fondo, si está atado a algunos temas"



-"El Frente para la Victoria omite que el presupuesto no se aprobó el día de hoy, damos media sanción y va al Senado.Si el acuerdo con el Fondo que se conoce el viernes lo sabrán los senadores cuando tengan que votar."



-"Este es el presupuesto necesario para la Argentina conforme al contexto que tenemos, para el pueblo también. El presupuesto equilibra las cuentas publicas, pero se mantienen las asignaciones sociales, da más protección a los que menos tienen."





