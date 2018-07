"Este gobierno es gorila y antipopular"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES Y EL AUDIO DE LA ENTREVISTA







Sanción al sindicato de camioneros: "Es realmente impensado que un gobierno actué como actúa en contra de las organizaciones gremiales, esto muestra que el gobierno, y fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, son anti obreros, aplican una sanción que no tiene sentido. Iremos a la justicia"



-"Nosotros sólo estábamos realizando una asamblea, muestra un Gobierno y un Ministerio de Trabajo gorila. El padre del Ministro de Trabajo fue el único adherente que tenía el Jockey Club Argentino, y ahí van los oligarcas anti obreros. Fue en el momento que me quisieron meter la droga en el gremio"



-"Vamos a pelearla con todos los trabajadores porque además si se llevan el dinero nos quiebran la obra social, si es as&iacu te; le llevaré a todos los enfermos para que los atiendan con todo lo que dicen que hacen por el trabajador"



-"Es demasiado evidente el odio que nos tienen, inventaron lo de Independiente, lo de Córdoba y como no pueden van con esto"



-"Jorge Triaca se tendría que haber ido hace rato, con lo que hizo con la chica en su casa muestra el odio que tiene a los trabajadores que reclaman su derecho."



- Se viene una medida de fuerza general: "Nosotros siempre peleamos solos, si se juntan otros sindicatos mejor. Nosotros cortamos la frontera solos y nos pegaron. Siempre la peleamos solos."



-"Estos gorilas que están gobernando toman la decisión cuando viene la señora que manda, Lagarde, quieren demostrar que son fuertes. Quieren eliminar los derechos de los trabajadores."