"Este Gobierno viene aplicando aumentos con o sin audiencia publica"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES









"El aumento de la luz va a afectar la factura, como pasa con los aumentos que este Gobierno viene aplicando con o sin audiencia publica y protección de los jueces, se le miente a la gente"



-"El aumento llegó a más del 100 por ciento, a esto se suma un nuevo aumento que el Ministro Iguacel habla del 30 por ciento, pero para nosotros será mayor porque hay quita de subsidio, sin calidad de servicio, muchos barrios tienen cortes de luz y con baja tensión al volver"



-"Con el gas pasa lo mismo por la baja calidad y presión de gas. Se necesita má ;s consumo para calentar y calefaccionar"



-"Desde que asumió Mauricio Macri con los aumentos y la quita de subsidio en algunas categorías se llegó hasta el 1800 por ciento, el problema que tenemos es que no hay información de inversión, hemos intimado a las empresas. Además no invierten en la zona que más necesitan"



-"Hay que mirar el cuadro tarifario, por el cargo fijo y variable, usted más consume y más le cargan, por eso hay valores impagables. El gas tiene la obligación de no corte por un fallo del Juez de Dolores. Hay personas que no pagan el servicio porque no pueden."







AUDIO DE LA ENTREVISTA