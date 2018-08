Un senador del PJ no K defendió a Cristina: "Ese tipo de allanamiento no sirve para nada"

El senador del PJ José Mayans opinó que el allanamiento que se le quiere realizar al domicilio de Cristina Kirchner "no sirve para nada". "Es más para la humillación que para un allanamiento en sí. A partir de ahí se venden a los medios a los programas. Ayer estuve viendo las fotos de la casa de un empresario que pertenecen a la Justicia", dijo en Radio La Red 910.

"No vemos que la Justicia actúa imparcialmente", dijo el Senador y dio ejemplos de algunos casos en los que cree que no se procedió de las mismas maneras. "Pasa de todo porque también actúan servicios" y explicó: "Hemos visto que hubo carpetazos de un lado y del otro no solo en estos temas, sino en el caso de Nisman que estamos cada vez más lejos de la verdad".

AUDIO DE LA ENTREVISTA