Esteban Bullrich: "Claramente no es un buen ejemplo lo que hizo Sampaoli "

Esteban Bullrich - Senador 26-12.mp3

Presupuesto 2018: "La reforma tributaria ya la discutimos. Mañana se discute en el recinto. En Comisión venimos trabajando para incorporar cambios al presupuesto, incluimos cambios de la Oposición."-"Lo trabajamos con los senadores de la Oposición antes de que saliera de Diputados para que no tenga que volver y salga mañana."- "No había posibilidad que yo no esté presente en la Comisión, había planificado un viaje con mi familia antes de ser senador y lo cambié, ya estoy en el Senado."- Reforma previsional: "Hay un grupo, minorista, que trató de entorpecer la democracia. Por suerte primo una vez más la democracia."-"Estas leyes dan previsibilidad a largo plazo"< br />-"Este presupuesto aumenta la cantidad de chicos con AUH, inversión en vivienda, agua corrientes, cloacas. Nosotros queremos terminar con la pobreza en la Argentina"- Por qué no estuvo Cristina Fernández en la sesión: "No sé por qué, pero sería bueno que vayan todos los senadores"- "Desde que yo llegué a ser Ministro se duplicó el presupuesto en educación. El 76 por ciento del presupuesto es el gasto social. Nosotros invertimos en educación y ejercimos la unión con la Ciencia, y las Universidades. Ahora mi camino los sigue Fionocchiaro, hay una comunicación entre Ciencia y educación"