Esteban Bullrich: "El Estado debe trabajar para evitar llegar a la posición de que una madre pida que maten a su hijo"

"No estoy a favor de la despenalización del aborto. Yo creo que hoy el aborto está penalizado porque se está matando un ser humano, el Estado debe trabajar para evitar llegar a la posición de que una madre pida que maten a su hijo"-"Yo quiero un Estado sensible, no poner más ambulancias porque hay más accidentes, sino evitar los accidentes. Hay que evitar que la mujer vaya a un aborto, y eso no se evita con la despenalización"-"El foco del problema es en la educación sexual"Declaraciones de Héctor Aguer: "Es un error, desvía el foco de atención. Hay que dar el debate sobre el aborto, deseo que la posición de defender la vida sea la que prime. Tabaré Vázq uez lo vetó sólo por defender la vida."-"Se hará el debate en Diputados con las diferentes opiniones."- Paritaria a nivel nacional: "Me parece que el conflicto es que una institución que no paga salario negocie salarios. las provincias deben acordar el aumento de acuerdo a lo que pueda cada provincia."-Sueldo docente: "La canasta básica se calcula con dos salarios, y está por encima. El aumento del piso salarial está mucho mejor. En la provincia tenemos que trabajar en otras cosas, por ejemplo lo que hace el Ministro de Educación bonaerense trabaja en el ausentismo. El salario promedio del docente es 28 mil pesos."Luis Novaresio, conductor: "Hay que evitar el argumento en el tema del aborto decir que estoy a favor de la vida, porque yo estoy a favor del aborto y estoy a favor de a vida."Esteban Bullrich, senador bonae rense: "Yo no acuso de asesino a nadie, pero defiendo la vida."