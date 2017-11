Esteban Bullrich: "Hoy tenemos que utilizar la tecnología, Brasil tarda 3 horas en saber los computos"

Esteban Bullrich - Candidato a senador por Cambiemos 15-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Tuvimos una gran elección en las PASO, las elecciones son en octubre. Falta un poquito para saber quién sacó más votos, si Unidad Ciudadana o Cambiemos. La justicia lo va a definir."- Escrutinio no transparente: "A nosotros no nos gusta este sistema de elección por eso planteamos la boleta única electrónica. El escrutinio fue transparente, pero la provincia de Buenos Aires tenía muchas boletas. Hoy hay tecnología y hay que usarla. Lo frenó el kirchnerismo y se quejaban. El tiempo fue igual a las últimas elecciones de la provincia."AUDIO DE LA NOTALuis Novaresio, conductor: "Igual no me parece bien, esto se lo debo preguntar a Rogelio Frigerio."Esteban Bullrich, Candidato a senador por Cam biemos: "Frigerio no es responsable, presentó un proyecto que tiene media sanción en Diputados, el kirchnerismo lo paro en el Senado."-"El 34 por ciento de votos a Cristina Fernández significa que hay bonaerenses que no creen que podamos dejar atrás los problemas, que no creen que la transformación que lleva adelante María Eugenia Vidal se pueda hacer. Esperemos que sí."-"Si me llama Cristina Fernández le agradezco el llamado y que tengamos una buena elección en octubre. Ella tiene soluciones para problemas que no solucionaron."- Dos de cada tres bonaerense votaron en contra del ajuste, dijo la ex presidente: "No lo veo así, yo creo que hay bonaerenses que no creen que haya un cambio, quizás es porque aún no lo llegó."-"Nosotros vamos a seguir escuchando a los bonaerenses, hay que seguir la tran sformación para que los cambios les lleguen a más bonaerenses. Además escucharlos."- Te imaginas un acuerdo con Massa por los votos: "Hay que hablar con los votantes no con los dirigentes. Los bonaerenses votarán a quién quieren, no decide Sergio o Esteban. Lo que se vio es que Cambiemos se está transformando en una alternativa en todo el país."- Votación por amor a Cambiemos o en contra de Cristina Fernandez?: "Yo creo que la gente vota positivamente."