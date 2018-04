Esteban Bullrich: "No se si el Gobierno está en un momento difícil"

Esteban Bullrich - senador 26-04.mp3

"Ya había sido legislador en la Cámara de Diputados. Estoy dedicado a la provincia de Buenos Aires, no quiero volver al Ministerio de Educación."-"No sé si es el momento más dificil del Gobierno, sí es un momento dificil para todos, y tiene que ver porque hay que cambiar la cultura, por un mal uso de la energía. La política que se había implementado nos engañaba en las tarifas."-"Tomamos en cuenta el bolsillo de la gente, el costo de la energía no subió, nosotros bajamos impuestos. Subió la factura. Nosotros bajamos d os puntos del PBI."-"Para afrontar los aumentos hay que cambiar la cultura. El sábado estuve en Almirante Brown y la gente nos mostraba las facturas, hay mucho error de lectura de medidor, hay errores, pero también la mayoría duplicó el consumo. Tenemos un 0800 que puso María Eugenia Vidal para hacer el reclamo."-"Tenemos que entender que la energía nos cuesta, este año estamos invirtiendo. El proyecto de Cambiemos lo único que dice es que se limpie la factura, hay municipios que cobran el ABL en las facturas de luz"-"No hay vinculo con Cristina Fernández, más del dia de la sesión. No va a las sesiones. Ella habla 40 minutos y se retira, no escucha a los demás. No es democrática."AUDIO DE LA NOTA