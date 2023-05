El editorial de Facundo Pastor: "Pocos quieren terminar con la grieta"

Sucedió en horas de la tarde, en un día muy especial en este 1 de mayo. Algo se venía insinuando. Algo se venía contando. De hecho, el propio protagonista había publicado hace algunos días una reconocida frase de Borges en las redes sociales que indica que el destino consta solamente de un momento y que ese momento es cuando uno se da cuenta para siempre quién es. La frase la posteó Esteban Bullrich, que este mediodía presentó algo que él llamó un nuevo acuerdo para la concordia nacional.

Un artículo con 12 puntos que él compiló luego de dialogar con decenas de dirigentes de todos los espectros políticos, sindicalistas, empresarios e incluso personalidades de la cultura. Los fue entrevistando uno por uno, como pudo, a su manera. Porque todos sabemos que Bullrich enfrenta su lucha contra la esclerosis lateral y compiló este nuevo acuerdo para la concordia nacional.

Doce puntos de ideas, doce puntos de sensaciones, de sentimientos, en busca justamente de construir una Argentina más armónica, una Argentina distinta, sin tanta violencia, sin tanta confrontación, sin tanta grieta, en definitiva. Lo hizo en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

Bullrich es muy creyente y ahí estaba con su familia, con su mujer, con su hija Luz, con su hija Margarita, con Agustín, con Lucas, con Paz. Y yo esperaba verlo a Bullrich rodeado de muchos más dirigentes de los que estuvieron. No digo que no haya habido dirigentes porque aparecieron de distintos colores políticos.

Estaba como anfitrión el intendente Manuel Passaglia; el exministro de Transporte Guillermo Dietrich; Silvia Lospennato; Joaquín de la Torre; Jaime Méndez; el colega Pablo Sirven; Juan Grabois; la diputada nacional Natalia Zaracho; Ofelia Fernández, legisladora de la Ciudad, y paro de contar. Y hago un silencio cuando paro de contar esa lista porque esa es la lista que publican hoy los medios. La lista que de alguna manera va a avalar estos doce puntos de un nuevo acuerdo para la concordia nacional. Pocas luces para mi gusto.

Algunos dirán que mandaron un mensaje, que le mandaron un mensaje por WhatsApp o por redes. Pocas luces, incluso de los medios.

No fueron tantos los que se presentaron allí en el lugar, y te pregunto a vos, que estás del otro lado, en este feriado: ¿sabías que esto iba a pasar? ¿Sabías que Esteban Bullrich presentaba estos 12 puntos de un nuevo acuerdo para la concordia nacional? Posiblemente, no. Y no te juzgo.

Pero uno se pregunta cuántas ganas hay, verdaderas, de que quede atrás esa Argentina confrontativa, esa Argentina violenta, esa Argentina, en definitiva, de una grieta que cada vez nos impide pensar.