"Del lado de los empresarios seguro van a tomar este camio, cuando ven que toman este camino y reciben la eximición de prisión van a ser todos arrepentidos, no es que no van a ir presos, los eximen de prisión en esta instancia judicial".



Acerca del destino del dinero:



"Lázaro con Néstor había creado el sistema de retorno más lavado, te devuelvo pero ya blanqueado, acá era el bolso y que se arreglen. Todo ésto termina en el lavado de Hotesur y Los Sauces. Uno cuando mira los cuadernos coinciden con la fecha en que los Kirchner compran sus propiedades y que los Kirchner nunca pudieron justificar. Cristina tiene una necesidad de cortar con todo lo que tenía que ver con el marido cuando él muere, ella limpia todo, tiene su propio equipo de gestión y de retorno".





"El deseo de cualquier investigador judicial. Lo que vimos hasta ahora no es todo. Esto necesariamente termina en Néstor y en Cristina, para m+í termina presa e la medida en que no la siga protegiendo el senado".



Referido a que Pichetto ya dijo que no la van a desaforar:



"Grave error, una cosa son decisiones políticas, otra cosa son los hechos de corrupción probados. En lugar de aceptar que hay una manzana podrida se cierren en forma corporativa".



Acerca de si cree que hay Gobernadores involucrados también:



"Totalmente".



Referido a las irregularidades de este Gobierno:



"Nosotros tenemos varias denuncias de este Gobierno y ninguna se ha cerrado. Denunciamos as Aranguren por algo similar a lo de De Vido, convenio con Universidades en el tema energía, hemos denunciado el tema del INTI que es un desastre, también los aportantes truchos, siguen apareciendo casos, nosotros aportamos al menos 150 casos".





Estos empresarios continúan teniendo mucha obra pública, no son solo empresarios del kirchnerismo. En cualquier lugar serio hacen una auditoria sobre la obra pública, las intervienen, uno no dice que las paren y dejen a la gente si trabajo. Pero al menos recuperar el dinero. En las obras están solas o unidas en este sistema de varias empresas juntas".