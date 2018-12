"Estoy encadenado para visibilizar un abuso de autoridad"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA ENTREVISTA









"Estoy encadenado para visibilizar un disparate, un abuso de autoridad y incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos por parte del fiscal de la Ciudad, Maragliano"



-"Por un incidente menor tiene detenida a una funcionaria del Ministerio publico fiscal. No se justifica, ya que no tiene antecedentes, le imputan un delito de daño pero la situación es confusa."



-"Esto le está causando daño a la mujer de esta discapacitada"



-"Si a una funcionaria la meten presa, imaginate a una persona común. Le imputan daño, esta chica quería y este señor interrumpió la rampa de discapacitados, entonces ella le golpeó la luneta."



Novaresio se pregunta Caverna Godoy está libre y a esta señora la detienen



Julio Piumato, titular del gremio de los judiciales: "La causa judicial que avance, pero no se la puede detener, viola la Constitución nacional. Están causando un daño a ella y a su madre."



-"Hoy empieza el paro de judiciales en defensa de la independencia de la Justicia, por la presión del Gobierno la Corte no puede cumplir le acuerdo que tiene con nosotros en materia salarial y también estamos en contra en la ley del impuesto a las ganancias"



