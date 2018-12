"Estoy orgulloso de mi hijo, y en el colegio hay una homofobia institucional", declaró papá de Santiago, el adolescente expulsado de colegio católico por su orientación sexual Un colegio católico de Salta capital expulsó a un estudiante por declararse gay y a sus amigos por defenderlo.











El gobernador Juan Manuel Urtubey intervino y ahora habrá una reunión en el ministerio de Educación. Sin embargo, Jorge Coraita, padre de Santiago, el adolescente expulsado, dijo que ni aunque las autoridades educativas rectifiquen el rumbo su hijo vuelve a cursar allí.









Martina Coraita Safar, hermana de Santiago, contó lo sucedido y manifestó su profundo malestar y enojo por lo sucedido. "Quería romper, escribir paredes con aerosol, prender fuego todo", escribió, según publica el diario La Capital de Mar del Plata.

El hecho se desencadenó después de que Santiago se declarara abiertamente homosexual frente a sus compañeros del colegio Santa María. En ese momento comenzó el hostigamiento por parte de sus compañeros, pero no creyó que las autoridades se sumarían a esto incluso ofreciéndose a participar de la "cura" del chico.









En tanto, Jorge Coraita, padre de Santiago, habló esta mañana con Luis Novaresio y Mariana Contartessi por Radio La Red, y dijo: "fue una situación muy violenta, me pidieron que lo retirara del Colegio, pero antes de que llegara al Colegio los compañeros se solidarizaron con él"."Tiene 16 años. A los chicos que solidarizaron con él y firmaron les avisaron que el año que viene no los admite, pero nosotros nos retiramos y ellos también", dijo.Sobre si el gobernador Juan Manuel Urtubey se involucró en el tema, dijo: "se comunicó para interiorizarse de la situación y se comprometió que en breve habrá una reunión en el ministerio de Educación".Al ser preguntado sobre que si la escuela retrocede podrían volver, dijo: "ninguno de los padres queremos que nuestros hijos vayan ahí porque quedó vista la clase de personas que lo conducen. Ahí hay una homofobia institucional, está naturalizada la homofobia"."Es doloroso para Santiago y para los integrantes de la familia. Es doloroso no poder hacer nada. Las autoridades no guardan la delicadeza de cuidar a un niño. Es un dolor que por suerte salió airoso de la situación y recibió el apoyo de sus compañeros: la solidaridad, el compañerismo, y el orgullo por la identidad", indicó.