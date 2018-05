- "Srur pidió que los familiares no estemos presentes en el Parlamento. No tiene fundamentos. Srur me tuvo que enfrentar en Caleta Olivia, entonces digo, qué va a decir que no sepamos, si dice algo secreto es un delito porque no se lo dijo a la jueza"



- En Defensa también están enojados: "Estoy un poco cansado de los pataleos, que hagan cosas concretas, mucho de la boca para afuera, no se tomaron medidas concretas"



"Si ese es el caso el Presidente y el Ministro deben ponerse los pantalones para hacer lo que deben hacer. Se perdió mucho tiempo."





Luis Tagliapietra.mp3