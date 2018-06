Acerca de los colegios tomados:



"Hasta momento hay 10 escuelas de gestión estatal de la Ciudad 2 de la UBA, 12 en total, sobre 168 colegios de gestión estatal, 158 encontraron el mecanismo para llevar adelante el debate complejo y contextualizado sobre lo que pasa hoy y que no necesitaron llevar adelante ninguna medida de fuerza, mecanismos democráticos para discutir temas sociales pero que no le cierran las puertas a otros estudiantes".



"La gran mayoría sí estuvieron trabajando y discutiendo sobre el tema que se debate mañana en el Congreso porque es un tema que nos atraviesa como sociedad y la escuela es parte de la sociedad, cuando hay algún tema conflictivo en la escuela se trabajan pero en un marco de discusión con adultos, de contexto curricular, con reglas claras que son las que hacen funcionar la institución educativa".



"Cuando una escuela se toma se cierran las puertas de manera arbitraria, se vulnera el derecho a la educación argumentando que el derecho a la protesta está por encima del derecho a la educación. Hoy la gran mayoría sí encontró mecanismos para hablar sobre el aborto, para profundizar al educación sexual integral sin cerrar las puertas".



Sobre qué le provoca ver escuelas tomadas:



"Frustración por no poder encontrar mecanismos que a los chicos les permita debatir y discutir, porque estamos educando chicos que no están entendiendo cuáles son los mecanismos de la democracia. Frustración porque no tenemos un mundo adulto que no entiende los límites y la autoridad, padres que desautorizan a las autoridades avalan do estas situaciones, frustración porque hay operadores políticos que quieren sacar un votito de esto y se meten entre los estudiantes para meter ficha como están haciendo los de Nuevo Encuentro que reparten una suerte de volante para la toma".



Referido a si habla del partido de Sabbatella:



"Reparten una especie de panfletos donde les explican como hacer una toma segura y cuáles son sus garantías mientras se mantiene la toma, que nosotros no podemos implementar las pautas de acción porque lo impide la Justicia, que no podemos pedir que se identifiquen dentro del acta que debe hacer el rector, que no podemos llamar a los padres para que los retiren. El mundo adulto no entiende el valor de la educación, el valor de las instituciones, más allá del valor del debate que se lleva adelante en el Congreso pero que es otra discusión".



Sobre el lengua je con 'E' que usan los chicos:



"Tiene que ver con el uso de un lenguaje no sexista, en un momento usaron la X o el arroba, pero como no se podía pronunciar usan la 'e' en lugar de la'a' o la 'o'. El lenguaje hace a la cultura pero para la comunicación es mejor más palabras que reducirlas. Prefiero decir 'maestros' y maestras' y no decir 'maestres'. No me parece ninguna pavada nombras ambos géneros, desde el lenguaje se ha ido formando una cultura machista, pero la comunicación debe servir para que nos entendamos todos y si no nos entendemos no es comunicación".

Sobre si está a favor de la despenalización del aborto:

"Yo estoy a favor de la despenalización en términos personales, como Ministra nos dedicamos a trabajar más la educación sexual integral en la escuela, algo que cuesta porque cuesta que quienes los transmiten dejen de lado sus propios prejuicios. Estamos trabajando para que los docentes tengan cada vez más herramientas y recursos para dar una educación sexual integral".

Escuchá el audio de la entrevista:

Soledad Acuña.mp3