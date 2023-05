Superclásico: cómo será el operativo de seguridad y cuáles son las recomendaciones para los hinchas

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco, dio a conocer algunos detalles del operativo de seguridad para el superclásico del domingo entre River y Boca, que se enfrentarán desde las 17:30 por la 15ª fecha de la Liga Profesional.

"Habrá un operativo de 1400 policías, más seguridad privada, formado en tres anillos de seguridad, así no entran los que están inhibidos", afirmó el funcionario porteño en diálogo con López 910, donde agregó que "el camino del micro de Boca Juniors tendrá cambios para que no se hagan los vivos. Los que ejerzan violencia no van a poder entrar al estadio".

Embed

"Es una jornada de mucha gente. Habrá carriles especiales para las familias, por eso pedimos que ingresen temprano", señaló Burzaco, al tiempo que reconoció que será un operativo especial, teniendo en cuenta que por la mañana habrá una maratón en la zona de Palermo.

"La gente tiene que llevar el DNI y su entrada para poder pasar por los anillos de seguridad. Los controles comienzan muy alejados, así que será difícil que ingresen sin entradas o salten molinetes", advirtió.

-"También habrá un operativo en el tercer cordón, donde están los trapitos", reveló el ministro, quien expresó que "el operativo se pensó de manera que no haya amontonamientos".