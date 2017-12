El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó hoy que la explosión que se produjo esta mañana en la terminal de micros Port Authority, ubicada en Manhattan, fue un "intento de ataque terrorista", durante una rueda de prensa en la que se identificó al sospechoso detenido como Akayed Ullah, un hombre de 27 años.



Por su parte, al hablar ante los periodistas, el Comisionado de Policía de la Gran Manzana, James O'Neill, evitó conectar el hecho con el Estado Islámico.



"Seamos claros: fue un intento de ataque terrorista. Gracias a Dios, el perpetrador no logró sus objetivos finales. Nuestros primeros intervinientes estuvieron allí rápidamente y las únicas lesiones que conocemos ahora son menores", dijo De Blasio a la prensa.



Y agregó que "no se conocen incidentes o actividades adicionales. No hay ninguna otra amenaza en este momento en la ciudad de Nueva York".



La conferencia de prensa del alcalde junto al comisionado y al gobernador Andrew Cuomo fue dos horas después de la explosión en el centro de transbordo de la terminal Port Authority, en Manhattan, una de las más grandes del país.



Hasta el momento se confirmaron cuatro heridos, entre ellos el único detenido, Akayed Ullah, un hombre de 27 años, que sufrió quemaduras en el abdomen y en las manos y cortes luego que explotara la bomba casera que portaba.