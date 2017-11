ursula2.jpg

Embed Yo soy una atea de mierda para muchos y no x eso ando agrediendo a mi pareja. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017 Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo xq nombrarlos los lastima. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Embed

Embed Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Embed Lo q me impresiona es la cantidad de gente q avala el maltrato a una mujer xq a alguien le dijeron judío de mierda. LA VIOLENCIA DE GÉNERO NO TIENE EXCUSAS. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Embed El hijo estaba nervioso xq le insultaron a su papi y x eso se la agarró con su novia? Basta para mí. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Úrsula Vargues, quien realizó repudiables comentarios antisemitas a través de Twitter ante la agresión sufrida por Alfredo Leuco en los Martín Fierro, fue desvinculada del programa 'Nosotros a la Mañana'.La noticia fue dada a conocer por el conductor del programa, Fabián Doman, quien contó en su programa de Magazine que le hizo saber a Vargues su decisión a través de WhatsApp."Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas de mi pensamiento: en los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa" comenzó leyendo Doman.El conductor agregó además: "La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debes continuar en 'Nosotros a la Mañana'. No quería que lo supieras por terceros".Esta mañana, en "Lanata Sin Filtro", Jorge había pedido la renuncia de la panelista. "Creo que no tendría que estar en canal 13. Dejá de avergonzarnos a los que compartimos la pantalla con vos" dijo.