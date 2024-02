Editorial Facundo Pastor: "Argentina atrasa todo el tiempo"

Al espectáculo bochornoso que vimos a la mañana, que se inició a las siete con ese tuit de Cristina y el documento de las treinta y tres páginas. La respuesta de Caputo, la aparición de Espert. En fin, ese espectáculo que ya en la primera hora describimos, se le suma que la Argentina discute temas centrales de nuestras vidas que atrasan.

Hoy se volvió a hablar en los medios de la carpa blanca docente. ¿Se acuerdan de la carpa blanca docente aquel conflicto que duró? Creo que mil, mil tres, mil cuatro, mil cinco días que se inició en el final de la gestión Ménem y que De la Rúa creo que fue lo único bien que hizo, logró encontrarle una salida, con lo que se llamó el fondo de incentivo docente que hoy se vuelve a poner en discusión.

¿Arrancan las clases o peligra el arranque de clases? ¿En serio? En el 2024 tenemos que ir al archivo para contarle a la gente que cuando el vocero presidencial dice que no van a entregarle a las provincias las partidas que forman parte por ley del fondo, incentivo docente. A ver, dame el archivo Carpa Blanca:

"Cien días después ya aparece una institución, la carpa docente o un sentimiento, o como cuando comenzaron los primeros y ya pasaron 150. La suma del sacrificio individual de estos maestros que ayunan, que hacen una vida normal dentro de lo que pueden, que ahora mismo están informándose. Están mirando la televisión mientras descansan y reciben la solidaridad de los visitantes. Y hoy tuvieron un día muy especial en el día número cien del ayuno".

Cien días de ayuno. El relato que hacía Julio Bazán si no me equivoco, si no me falla al oído, la Argentina recurrentemente discute temas del pasado.

Hoy en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni dijo que el gobierno nacional no va a girar los fondos que forman parte de lo que se conoce como fondo de incentivos en decir la solución que De la Rúa le encontró al conflicto que dejó Menem para que se entienda fácil, si un docente cobra trescientas lucas, dicho sea de paso, hay docentes en la Argentina cobrando doscientos cincuenta mil pesos.

Si un docente cobra cuatrocientos mil pesos, hay diez de ese sueldo, cuarenta Lucas, que proviene del fondo de incentivo docente. Por ejemplo, el mes pasado en la provincia de Buenos Aires fueron catorce mil quinientos millones de pesos. El gobierno dice yo no lo voy a pagar. La responsabilidad de los salarios docentes es cierto, son jurisdiccionales, pero siempre con un ayudin con una ayudita de la nación no va a estar la ayuda.

No va a estar increíble que en este país tengamos que retroceder veinti pico de años atrás para entender de dónde salen las paredes, volver a discutir algo que repito, se discutió, y veintiséis años atrás, Argentina atrasa, atrasa todo el tiempo.

