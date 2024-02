Editorial Facundo Pastor: "El gobierno en fase de venganza"

En pocas horas se van a cumplir los primeros dos meses del Gobierno de Javier Milei y yo estoy en condiciones de confirmar que el Gobierno entró en fase venganza. Ahora, ¿qué significa esta fase de venganza y en qué puede afectar a la gente Fácil de entender?

No es muy complicado. En las últimas horas el ministro de Economía, "Toto" Caputo, como le dicen, anunció que se termina el fondo compensador del interior, que aporta más de cien mil millones de pesos a las provincias para que no tengan que cargar con el subsidio al transporte.

Primera venganza, primer acto de venganza de un presidente que no soportó en la derrota parlamentaria la caída de la ley ómnibus, que era un disparate y sintió que los gobernadores le jugaron en contra. Roque, con los diputados que representan a cada provincia diciéndole No voten a favor en por lo menos varios de los artículos en particular.

Y a partir de ahí el gobierno entró en fase venganza. Tal punto es que hay representantes del interior del cordo verismo en el gobierno que no saben qué hacer.

Uno de ellos es el secretario de Transporte. Hoy temprano el presidente subió un meme contenido del que permanentemente echa mano para comunicarse con sus seguidores.

Por si no lo viste, te lo cuento. Una foto de que intenta acercarse a la idea de un Terminator en con una leyenda que dice Hasta la vista baby y una imagen de o por lo menos unas letras que hacen referencia a Belliboni detectado, sindicalismo detectado, gobernadores detectados, diputados detectados la idea de un, una suerte de, de, de hombre robot que detecta enemigos y que los detecta para eliminarlos hasta la vista Baby.

Dos meses tiene el Gobierno. ¿Y mañana, contra quién es? ¿A quién sumará en esta suerte de lista vengadora que el presidente empezó a hacer que aparte la expone? Porque si hay algo que hay que reconocerle a Milei es que no miente. Todo lo dijo en la campaña y todo lo blanquea en las redes sociales permanentemente a tal punto que ayer metió cuarenta y dos tweets en veintiocho minutos mañana.

Contra quién es y todo este juego de venganza es con la gente en el medio. Muchos de los votantes de Milei se ríen y se divierten con esto. Los que no lo votaron por supuesto, no, pero hay otros tantos que lo votaron que empiezan a preguntarse hasta cuándo se va a seguir con este juego que se parece más a una campaña, a una campaña de venganza que a una gestión.

