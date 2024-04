Editorial Facundo Pastor: "El pacto de Mayo camino al fracaso"

El pacto de mayo parece haber nacido, en verdad nunca nació, parece haber comenzado de manera realmente trunca. Y en las últimas horas, aquellos que en algún momento creían que podía existir la posibilidad de que se firmara una suerte de acuerdo, de pacto de punto cero para mirar para adelante y que la Argentina pueda encontrar algún nivel de consenso, alguna construcción mínima de mayoría, me parece que lentamente todos los sectores se van dando cuenta que el futuro del pacto de mayo está muy complicado.

Es que parece que todo lo que huele a diálogo en la Argentina se trunca, fracasa, no prospera y esto lo venimos marcando desde hace mucho tiempo. No hay voluntad de diálogo ni del presidente ni de los propios gobernadores, y todo lo que se pone arriba de la mesa termina no sucediendo ahora.

También expone esto que ojalá termine funcionando, pero no parece que vaya a suceder. Pero también expone lo que sucede semana tras semana con el debate público, pasamos horas enteras hablando del pacto de mayo.

Yo quiero dejar clara mi posición. Si la idea de un pacto es "vengan a afirmar lo que yo tengo, ganaás" esto lo dije al primer momento no pareciera ser un pacto, sino más que un pacto o un intento de pacto pareciera ser una imposición. Yo creo que también fracasa por esto.

Más allá de que no hay voluntad de diálogo en ningún sector en la Argentina, o por lo menos mayoritariamente, uno encuentra ganas de pelear, no de acordar o de dialogar. En las últimas horas, Milei habló en una extensa entrevista con la CNN. Dicho sea de paso, si no la viste en la entrevista, mirala.

No te quedes con la chicana de los perros porque todo el mundo está hablando de los perros, que si los perros son cuatro, son cinco, son tres. Es un tema verdaderamente menor de que si Milei habla de Conan, que es un perro que está muerto. Bueno, todo eso es menor. Miren la entrevista porque verdaderamente es una muy buena entrevista que hace Openheimer.

Preguntas cortas. A veces algunos planteos abiertos para que el entrevistado los termine de cerrar lo expone a Milei ¿Qué es lo que tiene que hacer muchas veces un periodista? Bueno, claro. Estamos acostumbrados a estas entrevistas donde son risas o como se dice habitualmente todos centros al primer palo y gol, no hubo centros al primer palo y gol de Milei sobre los gobernadores con Oppenheimer.

"Nosotros cuando presentamos la ley bases, agregamos el capítulo fiscal básicamente para ayudarlos a resolver un problema. Y los gobernadores en lugar de tomarlo como un gesto de buena voluntad, que es lo que era, lo tomaron como un signo de debilidad y se pusieron a trabajar sobre el capítulo cuatro para destrozar las finanzas públicas. Y la verdad, digamos romper el resultado fiscal y mandarnos una hiper para mi. O sea, haber ido con tan buena fe. Digo, probablemente fue un gran error porque evidentemente esta gente no quería jugar limpio".

Bueno, esta gente no quería jugar limpio. Los gobernadores están llevando al pueblo a una hiper. El pacto de mayo así no va a funcionar. El primer gobernador que saltó fue el gobernador de Santa Cruz. Recontra Anti. Si no hay recursos para mi provincia, no solamente no habrá pacto de mayo, no habrá pacto de mayo ni habrá ley de bases.

Repito, todo camino de diálogo en la Argentina queda a mitad de camino. Todo intento todo intento por construir algún puente que vaya de una idea hacia la otra es dinamitado, es dinamitado de un lado del otro, de donde sea.

Y cierro con una pregunta cuando desaparezca de la discusión pública, la posibilidad del pacto de mayo por hipótesis frustrarse ¿Cómo sigue esto?

Escuchá el comentario editorial completo acá: