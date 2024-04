Editorial Facundo Pastor: "Fueron, son y serán nuestras"

Milei, las Malvinas y Julio Argentino Roca. Todo eso pasó hoy en el discurso que dio el presidente. Por supuesto, en recuerdo y en homenaje a un nuevo aniversario de aquel 2 de abril de 1982, noté todo un poco mezclado, tan mezclado noté todo en esa suerte de Milei, Malvinas y Julio Argentino Roca.

No es que no se pueda mezclar, no, porque la historia argentina se puede combinar, pero lo noté un poco mezclado para un homenaje a 649 soldados que quedaron en las islas. Ahora, también percibí como siempre percibo un discurso tremendamente contradictorio por parte del presidente, que dijo algo muy interesante. Estoy a favor en el comienzo, pero no en el desenlace.

Estoy a favor cuando Milei dice que ningún sector político, que ningún gobierno puede adueñarse del monopolio de la memoria y mucho menos de una causa tan sensible para la Argentina como es la causa Malvinas Ahora, así como dice esto, y repito, estoy de acuerdo con ese análisis del presidente, dos minutos después cierra el discurso diciendo que las fuerzas del cielo nos acompañen. "Viva la libertad carajo", que sería como que un presidente peronista cierre un discurso sobre Malvina diciendo "Viva Perón".

Por eso Milei, Malvinas, Julio Argentino Roca y sumale esa contradicción realmente insólita. ¿Qué Malvinas, cuando pensás en Malvinas, qué se te viene a la cabeza cuando hablamos de la causa Malvinas? ¿Qué se te viene a la cabeza?

Lo primero que pienso es que debe ser de lo poco. Por eso no me gustó esa contradicción del presidente que une a todo el pueblo argentino con matices, con diferencias. Algunos agarran la causa Malvina. Si hablan de la gesta Malvinas, otros difieren. Bueno, Malvinas es soberanía.

También Malvinas fue esa brutal dictadura que vislumbraba el ocaso de un régimen que había hecho un desastre en materia de crímenes en materia económica. Incluso una dictadura que se daba cuenta que se caía con un montón de muertos en la espalda, con una economía que se había hecho trizas en Argentina.

Porque cuando hablamos de la dictadura hablamos poco de la economía, del proceso de desindustrialización que vivió la Argentina, de las 25000 fábricas cerradas, de una deuda que se multiplicó casi por cinco. Pero bueno, Malvinas fue también esa operación Rosario que le dio inicio a la guerra que fue exitosa, donde murió el soldado Joaquino, que hoy se recordó, pero también después de esa operación Rosario que le da inicio a la guerra.

Después fue todo improvisación y descontrol y los pibes muriendo en el medio del frío, en algunos casos completamente desnutridos, con armamento obsoleto. Eso también fue Malvinas y también Malvinas fueron los medios arengando que estábamos ganando una guerra que estábamos muy lejos de ganar.

Y Malvinas también fue un pueblo entero que fue a una Plaza de Mayo a avivar el comienzo de la guerra. Y ese mismo pueblo, a los 15 o 20 días, le dio la espalda a nuestros héroes, a nuestros soldados, a nuestras mujeres que también fueron a Malvinas, de la que poco se habla cuando se habla de la causa Malvinas.

Todo eso, todo eso aparece cuando pensamos Malvinas. Pensá la causa como quieras pensarla. Hay una sola cosa que no se te puede cruzar por la cabeza, que es olvidar la causa Malvinas te pares donde te pares o pienses o recuerdes a Malvinas como la quieras recordar.

Hay una sola cosa que no puede suceder, que es darle la espalda a la causa Malvina porque en el medio de toda esta confusión que a veces sucede en este país no tenemos que olvidar que las Malvinas fueron, son y serán nuestras.

