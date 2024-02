Editorial Facundo Pastor: "La grieta acelerada"

Trato de hacer el esfuerzo intelectual de pensar cómo cree este Gobierno que funciona el país, ¿Cómo cree que funciona la República? Cómo cree que se articulan los tres poderes que incluso nos enseñaban en las primeras clases de instrucción cívica?

Tanto que se ha hablado en el último tiempo en este país de la República, cómo cree este Gobierno que funciona o que va a funcionar este país De esta manera, con este nivel de beligerancia, de vértigo, de distancia, de acusación?

También me pregunto si este Gobierno cree en el diálogo, si cree que la política, que no tengo duda, que debe haber muchos chorros y los hay y hay que denunciarlos y los los hemos denunciado.

Ahora la política debe ser diálogo. No se puede decir todo el tiempo que el diálogo es parte de una negociación extensiva de un toma y daca. ¿Cómo cree este Gobierno que funciona la República? ¿Con lista de traidores, con escraches en redes sociales con memes tuiteando o retuiteando en más de cincuenta, cincuenta y cinco veces en veinticinco minutos? ¿Funciona con videos virales de aquellos que manejan la estrategia digital del presidente mostrando a su Aznar pintándose la cara? ¿Cómo cree este gobierno que funciona la República?

Hace un tiempo le preguntaron a Andrés Malamud, un analista quizás de los más lúcidos, le preguntaron cómo creía que iba a ser el gobierno de Milei si ganaba y dijo esto:

"Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática porque aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados y muy poca posibilidad, muy poca Coa enfrente está la casta.

Aunque elija algunos poquitito, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en mil novecientos noventa y dos. Si se enfrenta con el Congreso y es superado con dos tercios de ambas cámaras, el Congreso lo destituye a juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene.

Si Milei llega a las elecciones, el presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas, están en las constituciones, así las leyes están así no va a tener más de dieciséis senadores, aunque saque el ochenta por ciento de los votos y con setenta y dos senadores no alcanza el tercio.

No va a tener más de setenta diputados sobre doscientos cincuenta y siete en Argentina. Para gobernar hay que ponerse de acuerdo y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo y en hiper minoría no se gobierna. Este país no se gobierna democráticamente autoritaria. En hiper minoría alcanza con uno en la Argentina".

Para gobernar se necesitan acuerdos, puentes, diálogo, consenso, reconocer que hay un otro que puede pensar completamente distinto y tener una visión del país distinta. Esto que estamos viviendo es una versión acelerada de lo que alguna vez se llamó la grieta. Ya ni siquiera es la grieta.

Hoy a la mañana sentí enloquecer en un momento, cuando veía que Juan Grabois destacaba los twitters o los tweets de Lolita Carrió. Nos vamos volver locos en un momento. Porque esto que estamos viviendo es la versión acelerada de la irracionalidad. Ni siquiera en la grieta que vive este país o que vivió este país en los últimos veinte años en la Argentina se necesita consenso, diálogo, acuerdos y eso no significa tranza con la mafia. A la mafia hay que denunciarla.

Pero si vos crees que todos los que tenés enfrente son la mafia y entonces el camino está cantado, está anunciado. El camino es justamente lo que planteaba recién Malamud, un país sin condiciones de gobernabilidad. ¿Esto es lo que viene?

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: