Editorial Facundo Pastor: "La kirchnerización de Milei"

Un día Milei se pareció a Néstor Kirchner. Ese podría ser el título de este comentario editorial: "La kirchnerización de Milei", aquel Néstor Kirchner que desde el atril se enfrentaba con el grupo Clarín y le gritaba "¿Qué te pasa, Clarín, estás nervioso?" ¿Se acuerdan? Bueno, yo creo que Milei no está nervioso.

Vi entera la entrevista que le dio a Alejandro Fantino y creo que hay un Milei recargado, pero hay una faceta de este Milei recargado que se parece a lo peor del Kirchner, ese mismo que ponía la lupa sobre el periodismo y castigaba y castigaba y castigaba y castigaba de distintas maneras, eh. Memoria a no olvidarse de algunas cuestiones que pasaron durante el mandato en relación a la prensa.

Hoy pensaba, mientras preparaba este comentario editorial, cómo no caer en la obviedad de hacer un comentario que parezca un comentario corporativo. Créanme que no es un comentario corporativo. De hecho, hace mucho el periodismo argentino dejó de comportarse como un colectivo, hace mucho, cada uno hace su juego. Si me agarrás un día revirado, cada uno hace su negocio.

Hoy a la mañana alguien me decía ¿Sabés lo que pasa? Milei desprecia al periodismo. No, no le dije yo. Milei desprecia a quien piensa distinto a él y sobre todo, a quien piensa distinto a él y se atreve a decírselo o a preguntárselo. En las últimas horas fue Jorge Fontevecchia, dueño del diario Perfil. Allí Milei trató a Perfil de pasquín. Trató a Fontevecchia. Le puso un apodo no sé diciendo que Fontevecchia se tiñe el pelo y luego dijo celebrando que el diario está en la quiebra o camino a la quiebra. Y el presidente ahí miró a cámara y sonrió. Qué bueno, no, dijo.

También cargó contra Jorge Fernández Díaz, gran escritor, gran pluma del diario La Nación. Son tan brutos, dijo Milei, que hasta traducen literal. Quiero con esto que el novelista, el novelista este aprenda algo porque escribe cada pelotudo. Yo los libros que leí de Fernández Díaz son maravillosos. Alguna vez cargó contra Maria O'donnell. Creo que fue a principios de este año. En enero la acusó de mentirosa. Dijo que la quería ensuciar porque ella había dado una información de que el presidente viajaría de aeroparque a Olivos. En fin, cargó ayer contra Romina Mangel.

Sí, vive hablando pestes de este gobierno porque quiere destruir nuestro espacio, dijo el presidente de Romina Mangel, que es una colega que entrevista a todo el mundo, eh. De hecho, fue la colega que llevó a Berty Venegas Lynch el domingo al programa de tele que hace Romy y Benegas Lynch dijo lo que dijo de los chicos la educación y el taller, que ya lo saben. Alguna vez cargó contra Gabriela Radice. Sí, le sacaron el micrófono. Un hecho medio violento cargó contra Teresita Frías en 2018. La calificó de burra. ¿Se acuerdan? Nuestra colega salte el sitio en Fos Alta. Alguna vez la trató o la maltrató a otra colega. Le dijo lo políticamente metetelo en el orto.

Dijo que Carlos Gaveta, ex director de Le Monde Diplomatique, era un viejo acabado. Le dijo a Claudio Slow Nick para mí, uno de los mejores periodistas económicos que tiene este país. Muchos años en página Oren y profesional con su programa de radio Vos sos un bruto ignorante y voy a re fregar. Te voy a re fregar tu cara por el piso. Alguna vez la maltrató a Clarita Salguero, nuestra colega que hace jubilados o previsional en A veinticuatro la conocés. No debe haber persona más seria, más buena, más tranquila, más profesional que clarita, zaguero. Te voy a humillar públicamente decía mentiras y estupideces. Alguna vez cargó contra Silvia Mercado. La llamó mentirosa serial porque Silvia había hecho había hecho un comentario de sus perros alguna vez a Luisa Corradi. Muchas mujeres también, eh. Muchas mujeres en la mira el maltrato de mi ley.

Alguna vez le dijo a Luisa Corradini, corresponsal de la nación en París, que estaba muy disconforme con la descripción que ella había hecho de la recepción del discurso del presidente en Dabos, opiniones. Milei no desprecia al periodismo, desprecia a los que piensan distinto a él y se lo hacen saber con preguntas, con re preguntas durante entrevistas. Cuando digo que Milei se pareció un poquito a Néstor Kirchner, también me refiero a las entrevistas que da.

Son cuatro o cinco entrevistas con cuatro o cinco colegas que no siempre preguntan y re preguntan Yo no me quiero pelear con ningún colega, no tengo, mirá ni la estatura física ni la estatura personal y profesional para pelearme con ningún colega, ni me gusta tampoco el periodismo de periodistas.

Sí, me pregunto para qué estamos nosotros. ¿Cuál es el rol del periodismo, qué rol tenemos nosotros en la sociedad? Miren, a mí no me pagan ni más ni menos por criticar una medida de gobierno o por elogiar una medida de gobierno. Yo hago lo que creo que tengo que hacer y me gustaría preguntarle al presidente y alguna vez se lo dije personalmente y él sabe cuándo. ¿Cómo se combina todo esto que yo acabo de leer con las ideas de la libertad?

¿Cómo se combina Despreciar a quien piensa distinto a quien cuestiona, a quien debate que para mí enriquece lógicamente la democracia con las ideas de la libertad, Para qué estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué rol quiere Milei que cumpla el periodismo?

