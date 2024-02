Editorial Facundo Pastor: "Milei y la policía del pensamiento"

Cuando escuchaba al presidente ayer por tele, hoy por radio, hablar de Lali "Depósito" se me vino a la cabeza una imagen del cinismo 2008 plena crisis del campo. El diario Clarín publica una caricatura de Cristina con una cruz en la boca y se armó un lío. Y a partir de ahí, el cinismo no paró de convertirse como una suerte de policía del pensamiento persiguiendo a un montón de intelectuales persiguiendo a colegas.

Siempre me pregunté de dónde salía la guita de los afiches que aparecían en la calle con fotos de colegas y datos personales. ¿Quién financiaba todo eso? Cuando lo escuché a Milei insistir, obsesionarse con Lali llamándola Lali "Depósito" pensé en eso automáticamente, se me vinieron esas suertes de persecuciones horribles, esos escraches horribles.

Se acuerdan que había imágenes de chiquititos que iban y escupían la imagen de tal o cual persona, ¿qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Cada vez que veo que el poder agrede a alguien, en este caso es un presidente metiéndose con un artista artista que obviamente, inició en el escenario un repudio. Un reclamo. La siguió por redes, pero es el presidente, el presidente con la fuerza del Estado y con todo lo que significa en este país que haya un Estado que utilice toda la fuerza del Estado para la violencia.

Si Milei lo dice, valida de alguna manera. Es una acción que termina de darle cierta legitimidad a la violencia de otros, violencia como método. Y cuando estaba pensando esto apareció un archivo. Año 2019, Milei se preparaba para su campaña para convertirse en diputado, escúchelo.

"Yo digamos la verdad que puedo decir de otra persona todo lo que se me dé la gana. O sea, justamente la libertad tiene que ver con que alguien pueda decir lo que te molesta. Entonces, si vos lo pones en ese formato, mi opinión es mi propiedad. Yo no me puedo meter, por ejemplo, con tu opinión, porque tu opinión es tu propiedad, entonces digamos, como liberal que es soy, digamos, sea vos podés opinar lo que quieras porque es tu opinión.

Ahora el punto entonces es, pero ese es un mundo donde no hay estado. ¿Qué pasa ahora? ¿Si hay estado? Qué pasa si, por ejemplo, si esas personas que están ahí trabajan en algún medio que recibe fondos del Estado o, digamos ese medio está vinculado a algún funcionario o algún pariente de un funcionario y recibe dinero, digamos, de manera directa o indirecta y que en el fondo es un accionar del Estado para perseguir a los que piensan distinto a Bueno, ahora sí estamos en un grave delito. Eso es fascismo".

Eso es perseguir al que piensa distinto. Y esta es la policía del pensamiento. Es esto. Es decir, habría que hacer el rastreo de cómo se financian estas personas, Quién de donde, de donde trabajan? Sí. De dónde viene todo eso? Y no sea cosa, que en el fondo, digamos este el aparato represivo del Estado persiguiendo a los que piensan distinto, dos mil diecinueve, el aparato del estado persiguiendo a los que piensan distinto, un accionar, justamente el estado contra el que tiene una mirada distinta.

¿Dónde quedó esa idea que Milei tenía hace un par de años de la policía? ¿El pensamiento qué es? Pero entonces, ¿qué es una sociedad liberal? ¿Dónde está la libre expresión o la idea de una opinión que uno pueda tener como si fuera una propiedad privada y como tal respetarse? ¿Dónde quedó? ¿Por qué se obsesiona con Lali? El colega Pedro Rosemblat, la pareja de Lali, tiene una teoría:

"Javier, si estás mirando esto, si te pasaron este recorte te entiendo, hermano. Yo también estoy obsesionado con Lali y hago las mismas boludeces que vos. Miro todo lo que hace, estoy atento a lo que dice. Me preguntan sobre cualquier cosa y hablo de ella. Me preguntan sobre los gobernadores, hablo de Lali, estoy hablando de la paritaria, nacional docente y termino hablando de Lali y de a ratos es desesperante. Entiendo que quizás la estabilidad mental no es una virtud que te haya sido asignada. Y por eso tus obsesiones te sacuden mucho el avispero y eso, la verdad, se nota".

Desarrolla obviamente una teoría que yo no tengo todavía una respuesta que es por qué se obsesiona Milei con con Lali y esas preguntas que planteamos en la primera hora, ¿es Lali o fue Lali un parásito que vivió del Estado?

Escuchá el editorial de Facundo Pastor acá: