Editorial Facundo Pastor: "No era tan difícil"

No parecía ser tan difícil, ¿no? Lo que acaba de suceder lo que anticipamos y ahora, si es necesario, lo volvemos a explicar. ¿Lo escuchaste? Recién en La Red Informativa, el Gobierno abrió la importación de repelentes por el brote histórico de dengue en la Argentina. No era tan difícil, cada uno con sus matices, pero en definitiva, unos y otros vamos a terminar de reconocer que cuando el Estado se lo propone puede ayudar a que la gente no la pase tan mal.

Después podemos entrar en la resolución que recién la estaba mirando porque me pasaron un documento técnico y seguramente vamos a encontrar algún detalle. Pero no era tan difícil y se perdió tiempo. Y en el medio se expuso a un funcionario como el ministro de Salud, que me cuentan que en las próximas horas creo que va a dar una entrevista. Bueno, el Gobierno finalmente decide que la ANMAT suspenda por 30 días su intervención, ese poder de organismo controlador que tiene el ANMAT para dejar de complicar a aquellos que quieran entrar al país aerosoles, cremas, spray.

Esto acaba de conocerse hace algunos minutos, pero yo insisto después de haber quedado muy expuesto, muy expuesto el ministro de Salud y después de incluso muchas mañanas, el propio vocero presidencial haber dado respuestas o evasivas. Finalmente, y en el marco de este brote histórico de dengue que ya provocó la muerte de 129 personas y que en cualquier momento se acerca mucho más a los 200 mil infectados, el Estado descubre que el Estado puede hacer algo para que la situación no sea tan caótica.

Después podemos discutir si eso que acaba de suceder le va a servir o no a la gente, pero por lo menos es un intento de acercar una solución a un problema que claramente existe por lo menos desde hace un mes. Para nosotros, los porteños que nos agarramos la cabeza con cualquier cosa y nos preocupamos con cualquier cosa, claramente es un tema nuevo. Es un problema ecológico.

La Argentina ahora tiene veinte de las veinticuatro jurisdicciones con dengue y cuando vos abrís el dato de los 185 mil infectados, te encontrás que en el ochenta es dengue autóctono. Entonces este problema estaba y el Estado podría haber intervenido antes y no lo hizo.

No era tan fácil y no lo hizo, de repente ahora, cuando el tema no digo que está cerca de solucionarse porque no está cerca de solucionarse, pero cuando ya pasaron los 200 mil casos infectados, el gobierno interviene. No era tan difícil poner al Estado un poquitito al servicio de la gente.

