Editorial Facundo Pastor: "Un país que enloquece"

¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿Cómo no volvernos locos cuando en muy pocos meses pasamos de un Estado que se metía en la escasez de figuritas del Mundial a un Estado que no se mete en algo tan complejo como es que aparezcan repelentes y todo lo que estuviste escuchando en la primera hora del programa, se acuerdan?

Pasamos de algo completamente inédito de ese momento donde el secretario de Comercio Interior se reunía con quiosqueros para ver qué pasaba con las figuritas. Veinte de septiembre de 2022. Inédito título un diario por la escasez de figurita del Mundial se reunió con los quiosqueros y los cajeros estaban desesperados.

No tengo figuritas desde el sábado pasado, entregaron el viernes. El sábado me quedé sin figuritas. Hoy estamos a viernes y no tenemos figuritas. La verdad que estamos indignados porque el kiosco no tiene figuritas. Hace una semana no hay figuritas en todo el país, pero sin embargo, Empresa Panini ha decidido canalizar las ventas por otros lados. Entonces vas a algunos supermercados y le han dado algo de figuritas. Vas a estaciones de servicio y tienen figuritas. Vas a ver las aplicaciones estas de delivery y tienen figuritas.

Y ahí estaba en la reunión con los quiosqueros, con una cara de preocupación total y pedía encontrar una solución para que se transparente la cadena de comercialización. ¿Pero qué nos pasa un par de meses después? Y así la Argentina viene oscilando de locuras en locuras de un lado a otro, de la escasez de figuritas y de un secretario de Comercio interior muy preocupado por el tema a un Estado que no cree preocuparse.

Entonces te encontrás con toda la locura que desarrollamos en la primera hora o con un ministro como Mario Russo, que dice esto.

Evidentemente faltó impulso en los últimos años en Argentina, en la tarea fundamental para combatir el dengue, que es eliminar, digamos, los huevos y eliminar los mosquitos. Eso requiere de una tarea que es muy táctica, que es muy territorial y entonces es heterogéneo el trabajo que se ha hecho en el territorio. Entonces tenemos algunos lugares donde hay más circulación, en otros que hay menos, pero creo que tenemos que aprender de estos errores del pasado y a partir de ahora, tal cual lo estamos proponiendo, pensar para adelante. Pero avanzar fuertemente.

¿En serio, ministro, en serio que el problema es los huevos del mosquito? No lo tenía tan claro yo ahora que que lo explicaron. De esta manera se entiende mucho más cómo pasamos en pocos meses de una locura a la otra, ¿cómo no enloquecer?

Cómo no angustiarse en este país si pasado un gobierno que ponía la mirada y buscaba una solución para transparentar la cadena de comercialización de la figuritas del Mundial a un Gobierno que tiene un organismo como la ANMAT que te dice ojo, que los parches y las pulseras no son contra el dengue y tenés a todo el mundo buscando pulseras buscando parches, porque repelente no hay.

Es un país complejo. Éste es un país difícil. Vamos de una locura a la otra, sin escala, sin escala de una locura a la otra, sin escala. Y así van pasando los años. Va pasando la vida y cuando miras para atrás es como mirar para adelante. No encontrás nada que sea coherente, que sea racional.

